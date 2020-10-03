В Армении сообщили об уничтожении азербайджанского вертолета

Ереван, 3 октября. Защитники Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в ходе боев сбили азербайджанский вертолет с помощью системы ПВО. Уничтожение техники было на южном участке фронта, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Напомним, с 27 сентября начались боевые действия между Азербайджаном и Арменией. Баку и Ереван уже десятилетиями не могут прийти к компромиссу относительно статуса НКР. Последний вооруженный конфликт такого масштаба с применением танков и самолетов произошел в начале 90-х годов.