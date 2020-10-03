Пашинян назвал беспрецедентными масштабы боестолкновений в Карабахе

Москва, 3 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает беспрецедентными по своему масштабу военные действия в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом он заявил во время телевизионного обращения к нации в режиме реального времени, сообщает ТАСС.

В своем обращении Пашинян отметил, что уже неделю армянский народ в НКР сопротивляется азербайджано-турецкой террористической атаке. Он отметил, что примеров настолько масштабных боестолкновений в XXI веке практически нет.

«Сотни танков и БМП, десятки самолетов, сотни беспилотников и десятки тысяч пехотинцев атакуют рубежи армии обороны Арцаха», — заявил он.

Пашинян подчеркнул, что Азербайджан не смог добиться реализации своих стратегических задач в Нагорном Карабахе. При этом военные действия повлекли за собой масштабные разрушения, гибель военных и гражданских лиц.

«У нас есть множество жертв среди мирного населения и военных, однако противник так и не смог решить ни одну стратегическую задачу. Наши солдаты и ополченцы не жалеют сил и показывают небывалые примеры героизма», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, эскалация военного конфликта между Азербайджаном и Арменией произошла 27 сентября. Военным путем они пытаются решить давний конфликт касательно статуса Нагорно-Карабахской Республики.