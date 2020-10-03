Пашинян заявил, что войсками Азербайджана руководят 150 военных Турции

Ереван, 3 октября. Действия азербайджанской армии координируются при активном участии, вплоть до командования, 150 военнослужащими Турции. Об этом в своем обращении, опубликованном на Facebook, заявил глава Правительства Армении Никол Пашинян.

Премьер подчеркнул, что в противостоянии участвуют бойцы турецкого спецназа, а также боевики из Сирии. Пашинян считает, что степень агрессии Азербайджана и Турции можно назвать беспрецедентной в XXI веке.

Комментируя боестолкновения, премьер отметил, что на стороне атакующих сотни танков и БМП. Активно задействована авиация, включая беспилотники. Людскую силу он оценивает в несколько десятков тысяч человек.

По словам главы кабмина, один пост отражает атаки группировок по 150–200 человек, которым помогают ракетными и артиллерийскими ударами.

Несмотря на внушительную огневую помощь и помощь турецких военных, Баку так и не смог реализовать стратегические цели, подчеркнул Пашинян.

Напомним, с 27 сентября начались боестолкновения между Азербайджаном и Арменией. Военным путем они пытаются решить давний конфликт касательно статуса Нагорно-Карабахской Республики (НКР).