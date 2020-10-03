На похоронах Тесака никто не плакал

Москва, 3 октября. На похоронах националиста Максима Марцинкевича, известного более как Тесак, никто не плакал, об этом сообщает «Пятый канал».

Церемония прощания с радикалом состоялась на Кунцевском кладбище в Москве. Проститься с общественным деятелем пришли его коллеги и друзья.

Также проводить в последний путь сына пришел его отец Сергей Марцинкевич. Несколько десятков человек толпились, ожидая своей очереди, чтобы попрощаться с Тесаком. В их числе был и экс-полковник ГРУ Владимир Квачков.

На протяжении всей церемонии на территории кладбища дежурил наряд полиции, чтобы избежать неприятных инцидентов. Более того, перед началом процессии все участники прошли через металлодетекторы.

Похоронная церемония сопровождалась музыкальной композицией группы «Агата Кристи» «А на войне, как на войне». За все время панихиды никто не плакал.

Мертвого Максима «Тесака» Марцинкевича обнаружили 16 сентября в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По версии следствия, общественный деятель покончил жизнь самоубийством. Однако родственники уверены, что Максиму отправиться на тот свет кто-то помог.

«У него не было причин сводить счеты с жизнью. Ранее Максим писал в соцсетях, что если его найдут повешенным или с порезанными венам, верить в его самоубийство не стоит. Так и получается», — отмечают подписчики националиста.

Марцинкевич был известен как организатор акций «Оккупай-педофеляй» и «Оккупай-некрофиляй». Суть этих мероприятий заключалась в публичном унижении предполагаемых педофилов и наркоманов. Он был трижды судим по статьям за экстремизм.