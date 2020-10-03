Генпрокуратура РФ в четвертый раз направила в ФРГ запрос по Навальному

Москва, 3 октября. Генпрокуратура РФ направила властям ФРГ уже четвертый запрос, касающийся оказания правовой помощи по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Германия на официальные документы не реагирует, сообщает пресс-служба российского МИД.

В министерстве обратили внимание, что в ФРГ нагнетается ситуация касательно блогера. В то же время Берлин игнорирует предложения Москвы по взаимодействию и выяснению истины касательно случая с Навальным.

Власти Германии даже отказались предоставить консульский доступ к гражданину РФ Навальному.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров констатировал, что Москва неоднократно направляла Берлину запросы, касающиеся ситуации с блогером. Министр подчеркивал, что все документы укладываются в рамки международных норм. ФРГ взяла курс на игнорирование каких-либо обращений.

Напомним, что Навальному стало резко плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера быстро госпитализировали. За его жизнь омские врачи боролись почти двое суток. Затем пациента перевезли в немецкую клинику «Шарите».