Стало известно, от чего зависит введение «прямых выплат» в РФ по больничным

Москва, 3 октября. Почти 52 миллиарда рублей в год понадобится для введения по всей территории РФ «прямых выплат» по больничным в 2021 году. Об этом говорится в проекте общенационального план действий, которые направлены на восстановление уровня трудовой занятости и рост экономики. Документ есть в распоряжении ТАСС.

План действий представлен к заседанию правительства 23 сентября.

«Введение «прямых выплат» по больничным листам и выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам, имеющим детей. <…> 51,9 млрд рублей», — указано в тексте документа.

Напомним, система «прямых выплат» с января 2021 года начнет действовать по всей территории РФ. Впервые новый механизм выплат социальных пособий был запущен в 2011 году в двух российских регионах. Новый механизм позволит получать деньги напрямую из фонда, а также система заметно ускоряет процедуру оформления пособий.