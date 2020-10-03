Эксперт объяснил, почему «краповые береты» РФ круче «морских котиков» США

Во всем мире нет настолько жестокой и эффективной системы подготовки личного состава, как у легендарных «краповых беретов» — в этом отношении они уже давно оставили позади «морских котиков» США. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее британское издание Daily Mail выпустило публикацию об испытаниях бойцов российского спецназа Федеральной службы исполнения наказаний, боровшихся за право носить краповый берет. Таблоид показал снимки «экзамена» и рассказал, какие именно испытания приходится проходить этим мужчинам: так, они должны быть в состоянии совершить пробег по пересеченной местности в полной экипировке, пройти через «минные поля» и водоемы, подвергаясь попутно психологическому давлению, которым их вдоволь обеспечивают инструкторы.

Читатели восхитились российским спецназом. Среди комментариев к публикации Daily Mail были пожелания аналогичной физической формы сотрудникам МИ-6 и надежды, что в случае новой большой войны Россия будет на стороне британцев.

«В нашей стране уже довольно давно сложилась жесткая школа добывания так называемого крапового берета, — заметил Баранец. — Каждый кандидат на его ношение должен пройти серьезные испытания, заключающиеся не только в этом мучительном преодолении нечеловечески тяжелой дистанции, но и в мордобое с одним из наиболее опытных обладателей этого почетного головного убора».

Между тем в Англии, Америке, Германии и Франции несколько другие критерии отбора в спецназ, отметил военный обозреватель, хотя и в этих странах достаточно серьезно издеваются над людьми, прежде чем зачислить их в список личного состава. Особенно, по словам эксперта, в этом плане отличаются американские «морпехи».

«Но такой школы рукопашного боя у них нет, — убежден собеседник ФАН. — Вместе с тем «экзамен» на краповый берет — это не только мордобой с более сильным противником, являющийся лишь одним из критериев оценки профпригодности новобранца. Путь к этому почетному головному убору крайне сложен и включает в себя огромное количество трудностей, которые человек должен преодолеть. Недостаточно просто махать кулаками и иметь чугунную челюсть!»

Баранец объяснил, что подготовка «краповых беретов» включает в себя огромное количество компонентов: тут и физическая подготовка, и бег, и стрельба, а также различного рода умения владеть оружием и боевой техникой.