Реплику бронепоезда времен Великой Отечественной передали Минобороны РФ»

Москва, 3 октября. Копия бронепоезда времен Великой Отечественной войны БП-43, которая является действующей, была торжественно передана подмосковному парку «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В церемонии принял участие руководитель Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что в создании копии легендарного бронепоезда, ставшего «оружием Победы», принимали активное участия тульские мастера. Их кропотливая работа позволяет сейчас любоваться «легендой».

Генерал рассказал, что в годы войны на нацистов наводили ужас такие бронепоезда, как «Илья Муромец», «Лунинец», «Балтиец». Их экипаж уничтожал вражеские орудия, технику и солдат. Картаполов отметил, что бронепоезда были удостоены 15 наград.

Он подчеркнул, что мастера смогли воссоздать не только внешний облик, но и оснастили экспонат все тем, что было в военные годы, включая поворачивающиеся оружейные стволы.

По словам генерала, посетители смогут не только лицезреть поезд, но и увидеть его участие в реконструкционных боях. Один из таких прошел в рамках церемонии. Экипаж БП-43 отразил атаку вражеских самолетов.