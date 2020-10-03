Ученые назвали опасные последствия переедания соли

Москва, 3 октября. Сегодня употребляют соль в пищу практически все проживающие не Земле люди. Однако не стоит забывать о том, что чрезмерное потребление самой популярной приправы в конечном итоге может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом пишет журнал «Профиль».

Соль является достаточно интересным продуктом. Если полностью от него отказаться, то это не принесет пользы организму, ударит по состоянию здоровья, как и злоупотребление соленым.

Перебарщивающие с посолом люди в конце концов сталкиваются с тем, что их рецепторы становятся менее чувствительными к приправе. Они утрачивают вкус и солят все больше и больше, рискуя здоровьем.

Все дело в том, что соль вызывает достаточно серьезную зависимость. Если «подсевший» человек попробует отказаться от «белого порошка», то он столкнется с самым настоящим синдромом отмены, называемым «ломкой». Однако на этом пагубные последствия употребления соли не заканчиваются.

Зависимый от соли человек сталкивается с головными болями, так как натрий влияет на процесс расширения сосудов в головном мозгу. Если при этом вести малоподвижный образ жизни, то соль снижает уровень внимания и способствует утрате энергии.

Если брать самые страшные итоги злоупотребления приправой, то это гастрит, повышенное кровяное давление и даже рак желудка. Если же вы единоразово переели соли, то это аукнется тошнотой и рвотой.

Некоторым людям из-за аллергии и личной непереносимости приходится отказываться и от других привычных продуктов. Как сообщалось ранее, кулинар рассказала, чем можно заменить куриные яйца.