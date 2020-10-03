В Стамбуле началась операция по задержанию террористов ИГИЛ



Стамбул, 3 октября. Управление по борьбе с терроризмом инициировало масштабную операцию по поиску и задержанию членов ИГИЛ1 (запрещена в РФ), находящихся на территории страны. Об этом сообщило турецкое издание NTV.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов Стамбула выявили большое количество боевиков, принимавших участие в боевых действиях в Сирии и Ираке. Контртеррористическая операция проводится в десяти районах города по 14 различным адресам, где могут скрываться радикальные исламисты.

Журналисты NTV отмечают, что в рамках операции по выявлению и задержанию боевиков ИГИЛ уже есть первые арестованные подозреваемые. Обыски продолжаются по имеющимся в распоряжении Управления по борьбе с терроризмом адресам.

Подобные контртеррористические операции проводятся в Стамбуле фактически на регулярной основе, поскольку в городе по-прежнему находится большое количество спящих террористических ячеек. По счастливой случайности, никто из российских туристов пока еще не пострадал от рук джихадистов, находясь на отдыхе в Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об аресте 11 террористов в Стамбуле. Один из них оказался сыном эмира ИГИЛ в Турции Махмута Оздена.

1 Организация запрещена на территории РФ.