Эколог рассказал о необходимых действиях на месте загрязнения на Камчатке

Москва, 3 октября. Эколог Дмитрий Лисицын рассказал о необходимых действиях на месте загрязнения на Камчатке. Об этом сообщает телеканал 360.

Председатель совета «Экологической вахты Сахалина» отметил, прежде чем предпринимать какие-либо меры по устранению последствий загрязнения, необходимо разобраться в его причине. Одной экспертизы океанских вод недостаточно.

«То, что взяли пробы воды, — это хорошо, но этого недостаточно, чтобы разобраться в причине загрязнения. А это необходимо сделать в первую очередь, понять, что же все-таки происходит. Для этого нужно постоянно брать пробы воды, грунта, гидробионтов погибших. Брать пробы для анализа воды в разных местах и на разной глубине», — поделился мнением специалист.

Анализ воды показал, что содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 3,6 раз, а фенолов — в два раза.

По официальным данным, загрязнение произошло фенолом и нефтью, хотя в районе происшествия погибли донные животные — морские ежи и звезды. А это значит, что ядовитое вещество было тяжелее воды, тогда как нефть держится на поверхности воды, уверен Лисицын.

Ранее жители округа обнаружили на побережье Камчатки мертвых морских обитателей. Как отметили очевидцы, животных было очень много. Серфингисты отметили, что изменился цвет воды. Местным жителям порекомендовали воздержаться от контакта с водой. У людей, соприкасавшихся с водой, появилось раздражение кожи и отек глаз.

Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что загрязнение воды произошло нефтепродуктами и фенолами. Причину отправления прибрежной зоны выясняет природоохранная прокуратура.