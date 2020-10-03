Журналист Лубянов назвал Украину «ферзем на шахматной доске британцев»

Киев, 3 октября. Украинский журналист Игорь Лубянов считает, что Украина имеет значение лишь в качестве площадки для США в рамках противостояния с РФ. По словам эксперта, Киев — ферзь на шахматной доске британцев. Об этом пишет «ПолитНавигатор».

Журналист считает, что для США Украина — это «авангард «демократии», американского влияния на западных границах России.

«Наш прозападный курс принципиальный для геополитического влияния Соединенных Штатов в их противостоянии с РФ и Китаем. Волей-неволей США нас будут защищать, насколько смогут», — подчеркнул Лубянов.

Он добавил, что в данном случае не так важно, кто находится у власти.

«Я общался с людьми; одни утверждали, что нашими естественными союзниками являются республиканцы, а другие — демократы. В любом случае нет сомнений в важности наших отношений с Соединенными Штатами», — сказал эксперт.

По его словам, «Великобритания веками разыгрывала с русскими гамбит — большую игру». Игорь Лубянов назвал Украину «ферзем на шахматной доске британцев, мечтать о котором они еще недавно не могли».

Руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев ранее сообщил, что новая волна глобализации приведет к разделу Украины многочисленными игроками. С точки зрения эксперта, в скором будущем в числе победителей окажутся те страны, которые научатся эффективнее решать внутренние конфликты и противоречия.