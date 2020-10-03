Доктор Мясников назвал самый важный для здоровья продукт

Москва, 3 октября. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал брокколи самым важным продуктом для здоровья. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Если бы мне сказали: «Назови самый полезный для здоровья продукт — один, не два (нельзя сказать «курица и мясо») — это будет брокколи», — сообщил специалист.

Мясников отметил, что этот продукт является хорошим средством для борьбы с онкологией, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом врач признался, что сам не особо любит брокколи, однако к вкусу этого овоща достаточно быстро привыкаешь.

Брокколи относится к овощам с высоким содержанием питательных веществ. К полезным свойствам также относят благоприятное воздействие на пищеварение, иммунную систему. Данный продукт дает противовоспалительный и антиканцерогенный эффекты. Более того, брокколи содержит небольшое количество натрия и калорий и совсем не содержит жира.

Специалисты подчеркивают, что при покупке замороженной брокколи в магазине необходимо обращать внимание на то, чтобы соцветия были однородно зеленого цвета. На них не должно быть желтых или коричневых вкраплений. В размороженном состоянии консистенция продукта должна напоминать консистенцию свежих овощей, капуста не должна терять форму.

Ранее Александр Мясников объяснил, что находящиеся в списке полезных продуктов питания конфеты из кокоса, смузи, различные напитки для похудения и батончики далеко не всегда можно отнести к полезному рациону.