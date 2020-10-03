Экс-депутат рассказала, чем Украине грозит поражение Трампа на выборах

Киев, 3 октября. Президент США Дональд Трамп заболел недавно коронавирусом. Это ставит под сомнение возможность для переизбрания. Проигрыш Трампа напрямую отразится и на Украине, считает экс-депутат Елена Бондаренко, пишет News-front.

Отметим, после сообщения о заболевании Трампа в Белом доме подчеркнули, что у главы государства легкая форма. Это не помешает ему выполнять свои обязанности.

Бондаренко считает, что факт заболевания коронавирусом уже может негативно сказаться на шансах повторно занять президентское кресло. При таком раскладе победу может одержать Джо Байден, что автоматически будет касаться и Украины.

Экс-парламентарий напомнила, что Петр Порошенко находится в хороших отношениях с оппонентом Трампа. Так что, экс-президент будет рад победе. Такой результат станет крайне негативным для действующего лидера Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Киев располагает компроматом на Байдена касательно финансовых махинаций. Трамп пытался через Зеленского заполучить эти данные. Если победит Байден, то он будет мощно давить на украинские власти, чтобы материалы были уничтожены.

Бондаренко добавила, что есть и еще один интересный факт. По ее мнению, проблемы в стране начались после того, как высокопоставленные члены Демократической партии стали интересоваться Украиной. Она считает, что приход к власти «демократов» не сулит Киеву ничего хорошего.