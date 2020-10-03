Барабанщика «А-Студио» ограбили в салоне тайского массажа

Москва, 3 октября. Барабанщик популярной российской группы «А-Студио» Евгений Дальский стал жертвой грабителей в салоне тайского массажа в Москве. Об этом пишет «Пятый канал».

Музыкант решил посетить массажный салон, который находится в столице на Оружейниковом переулке. Он оставил верхнюю одежду и личные вещи, в том числе дорогостоящий смартфон, без присмотра. Когда Евгений Дальский вернулся, то обнаружил пропажу мобильного телефона, стоимость которого, как пишут некоторые издания, составляет порядка ста тысяч рублей.

Это уже не первое подобное происшествие, которое происходит со знаменитостями и медийными личностями. Ранее сообщалось, что певца лейбла Black Star Мишу Марвина обокрали, когда он направлялся поездом из Москвы в Одессу.

По словам артиста, неизвестные подсыпали ему в чай снотворное и забрали деньги. Марвин после этого случая призвал россиян не пить чай в поезде с незнакомыми людьми и всегда закрывать дверь в купе.