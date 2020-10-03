Рудова в «трусах-ниточках» устроила фотосессию в бассейне

Москва, 3 октября. 37-летняя актриса Наталья Рудова опубликовала на своей странице в Instagram новый провокационный снимок. На нем она запечатлена в купальнике, не оставляющем места для воображения.



Артистка поделилась с подписчиками фрагментом своего отдыха в Турции. Фотограф запечатлел знаменитость, когда та собиралась погрузиться в бассейн. На Наталье был одет купальник, которые пользователи соцсети мгновенно окрестили «ниточками». Действительно, бра и трусы бикини едва прикрывали интимные места актрисы.



«Фото шикарное, но вот трусики бы поскромнее, чтобы привлекать правильных мужчин для серьезных отношений», «Слишком откровенный наряд, когда вокруг ходят посторонние люди», «Ждет, когда кто-нибудь клюнет», «Ждет, когда кто-нибудь клюнет», — высказали свое мнение фолловеры Рудовой.

Наталья не стала молчать и ответила на критику. Она посоветовала подписчикам почаще смотреть на себя в зеркало и наблюдать за своими достижениями, а не ее купальниками.



Актриса любит демонстрировать свои формы в социальных сетях. Недавно она показала жаркие кадры с яхты. Фанаты знаменитости разделились бы на два лагеря. Одни не переставали восхищаться стройной фигурой звезды, а другие обвиняли ее в излишнем нарциссизме и пошлости.