Асмус назвала причину самых частых стрессов в ее жизни

Москва, 3 октября. Российская актриса театра и кино Кристина Асмус призналась, что ненавидит больше всего в жизни. Оказалось, что к частым стрессам бывшую жену комика Гарика Харламова могут привести обычные опоздания. Асмус очень не любит заставлять других ждать. Об этом сообщают «Дни.ру».

При этом Асмус говорит, что очень часто оказывается в неприятных ситуациях по причине опозданий. Она объясняет это тем, что у нее очень плотный график, который постоянно меняется, поэтому не всегда получается быть в нужное время в нужном месте.

«450 съемок в день, репетиций, примерок, спектаклей и встреч в разных концах Москвы... со мной это происходит регулярно», — призналась актриса.

Она также рассказала, что очень редко задерживается надолго. Обычно отклонение от графика происходит на 10-15 минут, но даже незначительные заминки заставляют Асмус нервничать.

«Я пипец как извожу себя», — посетовала она.

Быть пунктуальной Кристину Асмус приучили еще в юности. Артистка занималась в спортивной секции, в которой тренер требовал исключительного соблюдения расписания. Потом она училась в театральном вузе, где опоздания также строго карались.

«При этом я абсолютно спокойно отношусь к тому, когда опаздывают люди. Я без проблем подожду сколько угодно», — подытожила артистка.

Ранее похудевший юморист Гарик Харламов показал, как изменился без экс-супруги Кристины Асмус. Стоит напомнить, что 22 июня звездная пара объявила о намерении развестись, опубликовав в своих соцсетях практически одинаковые посты.