Заразившегося коронавирусом Порошенко положили в больницу

Киев, 3 октября. Экс-президент и депутат Петр Порошенко госпитализирован с коронавирусом. Кроме того, этот диагноз поставлен и его дочери, сообщается на странице Facebook партии «Европейская солидарность».

По словам супруги Марины Порошенко, парламентарий сейчас лечится в одной из больниц Киева. Она констатировала, что у мужа диагностировано двустороннее воспаление легких.

Несмотря на недуг, жена депутата уверена, что его сильная воля поможет побороть инфекцию. Марина Порошенко добавила, что экс-лидер страны строго следует прописанному курсу лечения.

Стоит напомнить, что неделю назад бывший президент с размахом отметил свой юбилей, несмотря на то, что в стране был траур по погибшим курсантам в результате крушения самолета.

Порошенко собрал родных и близких в роскошном ресторане, за что потом его критиковали в СМИ и пользователи соцсетей. По мнению общественности, депутат мог бы и поскромнее отметить, учитывая трагедию в стране. Его стыдили за то, что он так отнесся к национальному горю.

Завершилось празднование мощным фейерверком, который наблюдали в нескольких районах Киева.