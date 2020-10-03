Жена Джигарханяна назвала Цымбалюк-Романовскую «насекомым»

Москва, 3 октября. Жена Армена Джигарханяна назвала экс-супругу артиста Виталину Цымбалюк-Романовскую «насекомым». Об этом сообщает StarHit.

Жена актера Татьяна Власова призналась, что никогда не произносит вслух имени пианистки в присутствии мужа. Как она заметила, они стараются избегать разговоров, связанных с этой особой. Власова также добавила, что никогда не простит Цымбалюк-Романовскую за то, что та причинила ее семье столько горя. Женщина считает, что Виталина в последние годы испортила им жизнь, но она уверенна, что ей воздастся по заслугам.

«Я не собираюсь воевать с вредными насекомыми, это неинтересно. Благо, у меня хорошая генетика, мама 100 лет прожила. Я с Сибири, с детства бегала по снегу, ледяные сосульки жевала. Так что я закаленная во всех смыслах», — говорит супруга артиста.

Последнее время Татьяна Власова жила в Америке, но ей пришлось вернуться, чтобы присматривать за мужем Арменом Джигарханяном. Она смогла простить актера за его измены и резкие высказывания в свой адрес. Теперь по словам Власовой их отношения вышли на новый уровень, супруг не стесняется признаваться в своих чувствах и благодарит жену за заботу. Татьяна даже призналась, что недавно артист сказал о своей в любви, хотя раньше он не говорил таких трепетных фраз. Всегда отмечал, что действия лучше всяких слов.

Ранее ФАН писал о том, что Цымбалюк-Романовская откровенно рассказала про свои отношения с Джигарханяном.