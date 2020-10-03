Эксперт объяснил цель выдворения польских дипломатов из Белоруссии

Выдворение дипломатов недружественных государств из Белоруссии является важной вехой укрепления общественного согласия внутри этой страны. Об этом в интервью ФАН заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз 3 октября подтвердил, что дипломатическое присутствие Литвы и Польши в Республике Беларусь должно быть сокращено: для литовцев — с 25 до 14 человек, для поляков — с 50 до 18 человек. При этом послы самой Белоруссии в этих странах были отозваны в Минск «для консультаций».

«Издавна, то есть за пару веков до сегодняшних событий, были сформулированы принципы паритета в дипломатических отношениях (позже они были закреплены Венской конвенцией 1961 года), — заметил Межевич. — Согласно им, страны при желании могут иметь неодинаковое количество послов в столицах друг друга. Например, страна Х имеет в стране Y 100 человек, а страна Y по каким-то причинам не хочет заводить столько же дипломатов в стране Х и вполне удовлетворяется десятью дипломатами. Как правило, такое допускается, когда оба государства имеют здоровые отношения друг с другом».

Совсем иначе, продолжил эксперт, дела обстоят, когда две примерно одинаковые страны имеют абсолютный диспаритет по числу дипломатов, и одна из них при этом проявляет явно недружественные намерения по отношению ко второй.

«Возникает резонный вопрос: а чем, собственно, занимается та часть диппредставителей, которая, скажем так, превышает значения паритета? — спрашивает политолог. — Или давайте скажем еще проще: чем занимается большинство литовских дипломатов в Минске? На мой взгляд, это не просто шпионы, а диверсанты, чья основная работа заключается в дестабилизации конституционного строя Республики Беларусь».

Собеседник ФАН убежден, что в отношении таких сотрудников иностранных «посольств» применим только один лозунг — «дурную траву с поля вон!» Кроме того, продолжил он, выгнать их вполне позволяет принцип паритета, поскольку белорусских дипломатов в Варшаве и Вильнюсе на порядок меньше.

«Если они не захотят уезжать сами, МИД РБ сделает им представление: в срок в 24 часа покинуть территорию страны! — заявил Межевич. — Но если произойдет совсем небывалое в дипломатической практике, и сотрудник посольства откажется это сделать, его возьмут «под белы рученьки» и повезут к государственной границе (благо у Литвы и Белоруссии она есть), где и отправят пинком под задницу на территорию родной страны».

Политолог убежден, что сокращение дипкорпуса Польши и Литвы никак не скажется на декларируемой деятельности их посольств в Белоруссии: для этого оставленного количества людей им будет вполне достаточно.