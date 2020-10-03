Саакашвили объяснил, как Кикабидзе возглавил список его партии

Тбилиси, 3 октября. Певец Вахтанг Кикабидзе стал первым номером в списке грузинской партии «Единое национальное движение», которая поборется за места в парламенте. Политик Михаил Саакашвили объяснил в Facebook, почему исполнитель занял лидирующее положение.

Напомним, данная партия является оппозиционной в Грузии. Раньше ее возглавлял Саакашвили. Однако ему пришлось бежать из страны. Теперь Кикабидзе и прежние соратники сбежавшего экс-лидера будут бороться за мандаты — голосование назначено на 31 октября.

Саакашвили констатировал, что певца в Грузии уже назвали «агентом врага и представителем оккупантов».

Сбежавший экс-президент отметил, что Кикабидзе хорошо знают не только в бывших республиках СССР. Общемировая известность делает певца визитной карточкой Грузии. Саакашвили добавил, что патриотично настроенный музыкант, помимо творчества, активно ведет общественную и политическую деятельность.