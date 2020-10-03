Путин и Мишустин поздравили Джигарханяна с 85-летием

Москва, 3 октября. Актер Армен Джигарханян 3 октября отмечает 85-летием. С днем рождения его поздравил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме главы государства подчеркнуто, что артист обладает богатым талантом, у него полно энергии для того, чтобы продолжать заниматься творчеством. Его профессионализм достоин истинного признания.

Кроме того, российский лидер пожелал имениннику успехов и здоровья.

Направил поздравительную телеграмму и глава кабмина Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что фильмы и театральные постановки с участием артиста всегда остаются популярными. Именинника Мишустин считает отличным режиссером и гениальным актером. Глава кабмина считает, что талант позволяет Джигарханяну блистать не только в комедийных, но и в драматических лентах.