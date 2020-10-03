В Минприроды РФ прокомментировали ситуацию с загрязнением воды на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 3 октября. Экологическая ситуация на Камчатке находится под контролем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минприроды России.

Специалисты выявили загрязнение участков акватории Авачинского залива. Были взяты анализы проб воды, результаты объявят 5 сентября, добавили в министерстве.

«Ситуация [находится] под контролем федеральных и региональных властей. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы, ждем результатов. Дополнительную информацию принимают от жителей местные власти и представители Росприроднадзора», — сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту заявила, что корабли ТОФ не связаны с загрязнением акватории Авачинской бухты. В ведомстве обратили внимание, что иностранные организации уже поспешили обвинить военных в том, что разлив загрязняющих веществ произошел из-за флота.