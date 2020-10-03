Депутат бундестага назвал главную ошибку Запада после объединения Германии

Берлин, 3 октября. Депутат бундестага ФРГ Грегор Гизи считает, что после объединения ФРГ и ГДР Запад допустил ошибку — «не смог остановиться побеждать». По его мнению, западные политики рассчитывали, что все будет продолжаться, как им угодно, сообщает РИА Новости.

Промахом он посчитал ситуацию, касавшуюся вывода войск западных стран и СССР с территории объединенной Германии. Следуя условиям договора от 1990 года, Москва вывела свой контингент с территории бывшей ГДР.

«Франция и Великобритания договорились также о выводе войск, однако в случае США это было символическим, потому что многие военнослужащие и ядерное оружие остались на территории Германии», — отметил Грегор Гизи.

Сейчас войска НАТО базируются в ФРГ. Более того, теперь американский президент Дональд Трамп словно карает Берлин, говоря о массовом выводе американских военных с территории Германии. Депутат выразил надежду, чтобы его страну почаще так «наказывали». Он был бы рад, если бы ушли не только иностранные солдаты, но и убрали хранимое ядерное оружие с немецкой территории.

«Потому что Трамп заявил о создании малой атомной бомбы, которая при сбрасывании на одну страну не наносила бы ущерба соседним. Представим себе, что подобные бомбы могли бы быть направлены против России. В этом случае Россия должна была бы уничтожить дислоцированное в Германии ядерное оружие», — отметил Гизи.

Таким образом, считает парламентарий, атомная бомба абсолютно не дает ФРГ никакой гарантии безопасности. Он посетовал, что некоторые политики живут категориями холодной войны и не понимают, что Германии абсолютно не нужны чужие солдаты и оружие.