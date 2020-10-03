Пашаев оправдался за «липовую» справку по делу Ефремова

Москва, 3 октября. Адвокат Эльман Пашаев оправдался за «липовую» справку по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает «Пятый канал».

Бывший защитник артиста уверяет, что не хотел заказывать «липовый» документ. Речь идет о справке из правоохранительных органов, которую адвокат представил на судебном рассмотрении дела Михаила Ефремова о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве.

Стало известно, что справка была дана участковым из Подмосковья. Согласно тексту, погибший в аварии курьер Сергей Захаров якобы снимал койко-место в квартире Ирины Стерховой. Женщина же уверяла суд, что давно проживала совместно с жертвой ДТП и на основании этого факта требовала признать ее потерпевшей.

Вследствие проверки, инициированной сотрудниками УСБ, было выявлено, что информация в справке ложная. Полицейского, который выдал документ, уволили «по отрицательным мотивам».

«Это правда. Я считаю, что везде должен быть порядок! Что такое правовое государство? Оно должно действовать по закону. Любой сотрудник, любой чиновник или должностное лицо должны действовать строго в рамках действующего законодательства», — возмущенно восклицал Пашаев.

Кроме того, адвокат добавил, что нельзя принимать на службу таких безграмотных и неспособных, или доверчивых людей. При этом он также отметил, что данный документ не повлиял на исход судебного решения «ни в положительную, ни в отрицательную сторону».