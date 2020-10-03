Успенскую обвинили в злоупотреблении фотошопом после снимка с Пригожиным

Москва, 3 октября. Поклонники российской певицы Любви Успенской обвинили кумира в злоупотреблении фоторедактором. Недавно музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выложил на своей странице в Instagram совместное фото с певицей. Пользователи Сети сочли, что снимок был обработан Успенской в фотошопе перед публикацией. Об этом сообщает Пятый канал.

На снимке знаменитости сидят в практически пустом ресторане. Пригожин в подписи к снимку отметил, что Успенская является очень теплым и открытым человеком.

«Желаю тебе, чтобы как можно скорее все твои печали остались позади», — написал продюсер.

При этом пользователи не были так снисходительны к артистке. Фолловеры сразу обратили внимание на внешний вид Успенской. Особенно сильно их смутило лицо, на котором практически отсутствуют морщины, а также руки, сразу выдающие возраст. Некоторые поклонники уверены, что их кумир переборщила с фотошопом и пластическими операциями.

«Сравните руки Успенской и лицо — сразу все поймете», — написал один из фантов. «Баба Люба из воска, то ли дело Лера» — прокомментировал фото другой подписчик.

Негативные комментарии в адрес Успенской не остались незамеченными Пригожиным. Он вступился за певицу.

«Злые вы, ну зачем такое писать, что это вам дает? И вы думаете, вы от этого лучше становитесь?» — заявил Пригожин.

Ранее фанаты уже обращали внимание на сильно «помолодевшее» лицо Успенской, которое сравнили с лопатой. По мнению некоторых подписчиков, лицо было сильно обработано в фоторедакторе.