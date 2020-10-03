В ТОФ опровергли причастность к загрязнению воды на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 3 октября. Корабли ТОФ никак не связаны с загрязнением акватории Авачинской бухты на Камчатке. Заявление сделала пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, пишет РИА Новости.

В ведомстве обратили внимание, что иностранные организации уже поспешили обвинить военных в том, что разлив загрязняющих веществ произошел из-за кораблей ТОФ.

Между тем флот не проводил никаких учений в районе данной бухты. Военные суда не транспортировали крупные партии нефтепродуктов в этом районе. Что касается маневров с использованием тяжелой техники на полигоне Радыгино, то они не проводились уже более трех месяцев.

В заявлении заострили внимание на том, что обнаруженные в воде вещества не входят в перечень используемых военными ГСМ в данном регионе.

В ТОФ отметили, что если администрация субъекта обратится, то военные готовы помочь в ликвидации загрязнения.