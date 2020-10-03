Эстония угрожает закрыть Финский залив для российских кораблей

Москва, 3 октября. Эстония угрожает России заблокировать выход в море через Финский залив. Об этом пишет издание «Военное обозрение» со ссылкой на экспертов.

Таллин намеревается закрыть проход через залив для российских боевых кораблей, а также для подлодок и гражданских судов. Как считают эксперты, подобные действия можно будет ожидать и от Польши.

Блокировка залива для РФ, скорее всего, будет реализована в рамках совместных действий стран НАТО. Об этом может говорить и тот факт, что руководство Альянса допускает возможность блокировки прохода российских судов через проливы Гибралтар и Босфор.

Как считают эксперты, подобная блокада может негативным образом отразиться на отношения между Россией и Североатлантическим альянсом.

В середине сентября американские военные вертолеты провели учения в воздушном пространстве Эстонии. Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта назвал цель провокаций НАТО у границ РФ перед выборами в США. По его словам, любые военные учения на границе с другой страной вызывают подозрения и способствуют росту напряженности.