Объем добываемой в Ливии нефти вырос до 300 тысяч баррелей в сутки

Тобрук, 3 октября. Объем добываемой в Ливии нефти увеличился до 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство ANGI.RU, со ссылкой на представителя профсоюза нефтяников и газовиков североафриканской страны Ахмеда аль-Фитури.

В источнике отмечают, что увеличение ежедневных объемов добычи обусловлено возобновлением работы ряда месторождений и экспортных портов на востоке Ливии, таких как Аз-Зувейтина и Аль-Харига.

По словам Фитури, в ближайшее время ожидается значительное увеличение производственных объемов. Он добавил, что для этого необходимо возвращение на рабочие места всех инженеров и сотрудников нефтяных компаний североафриканского государства.

Напомним, возобновление добычи и экспорта нефти в стране стало возможно благодаря соглашению между командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и вице-премьером так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Майтыгом.

Все переговоры по возобновлению работы нефтедобывающей отрасли проходят в рамках деятельности совместной Комиссии по разрешению спорных вопросов, сформированной по результатам действующих договоренностей между Тобруком и Триполи. Кроме того, новый орган будет контролировать процесс создания единого бюджета и обеспечит экономическую интеграцию разрозненных госструктур Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что ливийский нефтеналивной морской порт на северо-востоке страны Аз-Зувейтина планирует отгрузку не менее 3,8 млн баррелей в октябре.