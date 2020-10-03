Посол ЕС оценил перспективы открытия границ для россиян

Москва, 3 октября. Ситуация с коронавирусом не позволяет говорить о скором открытии границ государств Евросоюза для жителей РФ. Заявление сделал посол ЕС Маркус Эдерер, пишет РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что сейчас наблюдается тенденция увеличения количества заболевших коронавирусом. Это относится и к России, и к европейским странам.

В Европе мониторят ситуацию с заболеваемостью, эксперты каждые две недели дают оценки касательно возможности открытия границ. Маркус Эдерер подчеркнул, что в начале октября пока невозможно говорить о перспективах в этом направлении. Он не исключает, что в конце месяца оценки будут иными.