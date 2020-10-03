Евгения Пименова: Шрам от объединения двух Германий кровоточит до сих пор

3 октября — сакральная дата современной немецкой истории. Именно в этот день 30 лет назад разделенная после Второй мировой войны на ФРГ и ГДР Германия стала вновь единой. С тех пор страна ежегодно отмечает национальный праздник — День германского единства.

Формально этот процесс завершился с переездом ведомства федерального канцлера из Бонна на набережную реки Шпрее в Берлин в 2001 году. Однако с культурной, социальной и эмоциональной точек зрения полная унификация еще не произошла. Так, например, по данным последних опросов, 57% восточных немцев чувствуют себя людьми второго класса и открыто ностальгируют об ушедшей эпохе.

Это шрам, который оставила холодная война на теле не только европейской, но и российской истории ХХ века. До сих пор не утихают споры о роли и значении этого события.

Говоря о международном аспекте данной проблемы, некоторые политики и историки отмечают, что это была де-факто сдача национальных интересов СССР, открывшая для НАТО путь для расширения на Восток и спровоцировавшая потерю влияния в этом регионе. Иные эксперты, напротив, считают, что содействие ускоренному объединению и последующий вывод войск были прорывными решениями советского руководства, обусловившими бескровную смену общественного строя в бывшей ГДР и ее быстрое продвижение к европейским ценностям и свободному рынку.

Если же судить о внутригерманском измерении проблемы, то в ее интерпретации также нет окончательного общего знаменателя. Тогда, в начале 1990-х, эйфория многих восточных немцев довольно быстро сменилась разочарованием: стремительного роста благосостояния не произошло, в масштабах единой страны экономика ГДР оказалась неконкурентоспособной, крупные промышленные предприятия массово закрывались, росла безработица. К тому же, в новой ФРГ проводились системные чистки, коснувшиеся тех, кто работал в органах госбезопасности, партийном руководстве, академии наук и вузах ГДР.

Иными словами, это до сих пор болезненная тема, которая порождает массу дискуссий. В официальном политическом дискурсе образ ГДР имеет однозначно негативную коннотацию, являясь элементом «проработки прошлого». Этот период называют «второй германской диктатурой», или «диктатурой СЕПГ» (Социалистическая единая партия Германии — главная партия в ГДР).

При этом среди восточных немцев немало тех, кто убежден, что объединение происходило буквально за их счет. Соцопросы показывают: более трети жителей бывшей ГДР считают, что процесс объединения обернулся несправедливостью против фермеров. А вице-канцлер Олаф Шольц говорит о том, что еще немало предстоит сделать — речь идет о выравнивании уровня зарплат и пенсий.

Так или иначе, чтобы нивелировать не только финансовое, но и ментальное различие двух Германий, нужны десятилетия. Но не факт, что даже тогда шрамы истории перестанут кровоточить.