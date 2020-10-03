Эксперт Общественной палаты по СМИ пояснил обилие фейк-ньюс в Турции

Анкара открыто использует фейк-ньюс в средствах массовой информации. Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей об основных причинах подмены фактов в турецких изданиях.

Радостные и несчастные британцы

СМИ Hurriyet опубликовало материал с отзывами туристов из Великобритании. В статье европейцы поделились положительными впечатлениями от ежегодного отдыха в Турции. Англичане и шотландцы развеяли мифы о повторной вспышке пандемии коронавируса в стране, отмечая, что чувствуют себя в абсолютной безопасности.

Но Соединенное Королевство почему-то не разделяет оптимистичные взгляды своих подданных. Отпуск в Анталье или Стамбуле правительство считает угрозой для здоровья нации.

Ранее Великобритания исключила Турцию из списка безопасных государств из-за эпидемиологической катастрофы. Также Лондон ввел обязательный 14-дневный карантин для граждан, которые вернулись на родину после курортов Анкары. На днях туроператор TUI и вовсе отменил все путевки из столицы Англии в жаркую страну.

Получается, статья турецкого издания с восхищенными отзывами британцев вышла в разгар туристического кризиса между Анкарой и Лондоном. Вадим Манукян считает такой прием типичной турецкой манипуляцией, когда страна прибегает к подмене понятий с помощью СМИ.

«Это касается и туристической сферы, которой Анкара очень гордится. Она не хочет сейчас потерять поток туристов. Из Европы приезжают достаточно состоятельные люди. Турция просто применяет атаки в виде фейк-ньюс в рамках информационной войны. Ей больше ничего не остается делать», — заявил эксперт.

Страна постправды

Манукян отметил, что на информационную повестку страны в первую очередь влияет воинственная риторика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Его амбиции по возрождению Османской империи превращают Анкару в персонажа антиутопий.

«Честно говоря, это перевернутое пространство, где фейки становятся «правдой». То есть, полностью кривое зеркало. Об этом писалось у многих писателей в романах. Мы видим сегодня в Турции их отражение — страна применяет фейк-ньюс в качестве реальных новостей», — считает собеседник ФАН.

Турецкие СМИ вынуждены выпускать материалы, которые облагораживают деятельность не только лидера страны, но и международных организаций.

«По сути, СМИ выполняют спецзаказ. Турция состоит в блоке НАТО с западными странами. Они находятся в их риторике и, естественно, добавляют какие-то нотки с учетом собственного менталитета. Анкара фактически отрабатывает чужую повестку, переворачивая ее на турецкие реалии», — подвел итог Манукян.

Влияние конфликта в Нагорном Карабахе

Современная политическая ситуация усугубляет положение Турции в глазах международного сообщества. Сейчас Анкара принимает активное участие в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Образ агрессора приходится замаскировывать с помощью публикаций в государственных СМИ.