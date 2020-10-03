Названа предварительная причина загрязнения воды на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 3 октября. Течь нефтепродуктов из коммерческого танкера могла стать причиной загрязнения акватории на Камчатке, в районе Халактырского пляжа, сообщает ТАСС.

По одной из версий, в указанном месте проплывал танкер. В результате течи загрязняющие вещества начали вытекать в воду. Несмотря на то, что проблема была устранена, в акваторию попали нефтепродукты, в которых содержится фенол.

Специалисты сейчас устанавливают, какое судно могло идти мимо и кому оно принадлежит.

Ранее в акватории Авачинского залива было зафиксировано превышение дозы загрязняющих веществ. Местные жители стали свидетелями того, как на берег массово выбросились морские обитатели.