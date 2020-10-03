Германия отказалась предоставить РФ консульский доступ к Навальному

Москва, 3 октября. Власти ФРГ ответили отказом на просьбу российского посольства предоставить консульский доступ к блогеру Алексею Навальному. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве констатировали, что по-прежнему не удается начать нормальный политический диалог, касающийся ситуации вокруг Навального. Запросы российских государственных органов власти Германии оставляют без адекватной реакции.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров уже поднимал вопрос о том, что Берлин не хочет взаимодействовать с Москвой для установления истины в ситуации с блогером. По словам главы министерства, немецкие госструктуры отделываются несуразными заявлениями.