Москва, 3 октября. Певец и блогер Олег Майами признался в своей любви к «Дошираку». Об этом сообщило интернет-издание iReactor.

Олег Майами не причисляет себя к богатым людям, поэтому лапша быстрого приготовления не редкая еда в его рационе. Он рассказал, какой лапше отдает предпочтение и какими будут его первые действия если он станет звездой с мировым именем.

Даже у самых богемных представителей шоу-бизнеса бывают непростые времена. Порой может даже показаться, что звезды с их элитными апартаментами, роскошными автомобилями и брендовыми луками далеки от реалий обычной жизни. Но это далеко не так.

Звездная болезнь еще не задела известного блогера и певца Олега Майами. Он все еще не считает себя популярным.

«Я еще даже не знаменитый, когда стану таким, я куплю себе дорогой ремень. У меня есть такая мечта. Потом я почувствую ностальгию по безденежью. Пока стать знаменитым у меня только в мечтах», — поделился Майами.

Как потратить деньги, полученные от большой известности, блогер знает уже сейчас. Первый стартап, о котором поведал музыкант – «кошачий Tinder».

«Когда я разбогатею, хочу посадить красивое дерево, на котором смогут жить кошки. Они будут убегать от хозяек и забираться на ветки. Хозяйки будут просить у мужчин снять их питомцев и таким образом смогут познакомиться с ними, завести семью и много детей», — поделился планами певец.

А пока, как сказал Олег, он периодически ест «Доширак», как простой смертный. Последний раз это было не так давно. Единственное, что связывает молодого человека с остальными знаменитостями, это поддержка здорового питания.