СК РФ начал проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке

Владивосток, 3 октября. Следственный комитет РФ начал проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где отмечается масштабное загрязнение океанских вод. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее местные жители пожаловались на изменение цвета воды на Халактырском пляже. По их словам, после купания у них опухали глаза и появлялось раздражение на коже.

Специалистам удалось установить, что в воде в 3,6 раза превышено содержание нефтепродуктов. Позже представители регионального Минприроды РФ заявили, что на пляже, а также в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья найдены останки морских животных.

В Сети стали появляться ужасающие кадры, на которых видно, что пляж усеян мертвыми морскими звездами, морскими ежами и другими представителями фауны.

«Проводится процессуальная проверка по факту распространения в СМИ сведении о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива Камчатского края», — говорится в сообщении регионального СК.

В настоящее время специалисты отобрали пробы морской воды, воздуха и прибрежного песка. По результатам проведенной экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту заявили, что военные не причастны к загрязнению воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского, передает deita.ru.