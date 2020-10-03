Никас Сафронов рассказал о своей чудотворной иконе

Москва, 3 октября. Художник Никас Сафронов провел первую выставку с начала распространения коронавируса. Живописец рассказал, что с одной из написанных им икон произошло настоящее чудо, сообщает радио KP.ru.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса Никас Сафронов предпринял все меры, чтобы сделать выставку как можно более безопасной. Художник присутствовал в музее Чайковского, где проводилось мероприятие, и самостоятельно помогал защитить гостей от инфекции. Именитый живописец раздавал посетителям маски, перчатки и санитайзеры.

Во время выставки художник рассказал о чуде, недавно случившимся с одной из его работ. Дело в том, что Сафронов пишет не только портреты знаменитостей, но и религиозные изображения, доказавшие свою способность приносить пользу людям.

Одну из написанных икон Сафронов подарил женщине, которая попросила его о помощи. Дело в том, что у просительницы был очень болезненный сын, рожденный весьма в преклонном возрасте. Мальчик появился на свет, когда женщине было уже 44, и имел множество патологий.

«Икона начала мироточить, настоящее чудо!» — отметил живописец.

Изображение помогло больному, избавив его от многочисленных недугов. По словам художника, сотворенные им полотна несут в себе определенную духовную информацию. Перед тем, как начать работу над новым произведением, Сафронов молится, делает он это и по окончании работ.

Однако периодически знаменитость и сам сталкивается с непростыми жизненными ситуациями. Ранее художник рассказал о жестком ультиматуме со стороны любовницы.