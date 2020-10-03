Дипломат рассказал о выигрыше Кремля от воссоединения Германии

Москва, 3 октября. Немецкий дипломат, бывший посол ФРГ в России Эрнст-Йорг фон Штудниц объяснил, почему Кремль выиграл от воссоединения Германии. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, без СССР и Михаила Горбачева немецкого объединения не произошло бы. Кремль получил надежного партнера в Европе в лице объединенной Германии, указал Эрнст-Йорг фон Штудниц. Он напомнил о словах канцлера ФРГ Гельмута Коля, который «все время говорил, что ключ к германскому воссоединению лежит в Москве».

«В этой связи, конечно, СССР во главе с тогдашним генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым играл очень важную роль. Без их участия это было бы невозможно — реализовать германское единство», — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что канцлер Коля не смог бы достичь решения на переговорах в Москве без поддержки со стороны американского президента Джорджа Буша-старшего. С точки зрения немецкого дипломата, благодаря участию СССР в процессе РФ получила надежного партнера — объединенную Германию в Европе.

«Это был крупный политический выигрыш», — поделился своим мнением бывший посол ФРГ в России.

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики от фракции «Свободная демократическая партия» ранее объяснил, кому немцы обязаны своим воссоединением.