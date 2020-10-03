COVID-положительный водитель автобуса в Стамбуле целый день заражал людей

Стамбул, 3 октября. В Турции водитель автобуса, который должен был находиться на карантине из-за COVID-19, был пойман сотрудниками ДПС за рулем. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

Во время проведения плановых проверок транспортных средств и такси, курсирующих по городу, правоохранители обнаружили за рулем автобуса мужчину, который должен был в это время находиться на карантине из-за COVID-19. Сотрудники ДПС выписали штраф в размере 3 150 турецких лир в отношении водителя за нарушение изоляции, а прибывшие на бульвар Таксим Тарлабаши медики доставили нарушителя в больницу на карете скорой помощи.

Пассажиров транспортного средства высадили, а автобус, за рулем которого сидел больной, дезинфицировали и передали другому водителю.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о попытке побега мужчины в Белинджике с карантина. Пациент, имя которого не разглашается, так спешил покинуть помещение, что сломал ногу по пути.