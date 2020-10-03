Мужчина сломал ногу при попытке сбежать от зараженного COVID-19 в Турции

Биледжик, 3 октября. Житель турецкого города, находящийся на принудительной изоляции в общежитии, сломал ногу при попытке сбежать от зараженного коронавирусом человека. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

Мужчина, имя которого не разглашается, был вынужден находиться на карантине в студенческом общежитии после контакта с COVID-положительным пациентом. Видимо, такое решение не устроило жителя Биледжика, и он попытался покинуть помещение через окно, но сломал ногу при этом. К месту, где произошел инцидент, прибыла медицинская бригада и оказала пострадавшему необходимую помощь.

Как отмечают журналисты Yeni Safak, несмотря на тенденцию к росту количества инфицированных коронавирусом нового типа, граждане продолжают игнорировать предписанные государством меры по недопущению распространения пандемии. Главными требованиями властей является соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Главы отдельных городов и районов Турции ввели более жесткие меры в связи с участившимися случаями нарушений — так полицейские города Денизли оштрафовали его жителей на 1 миллион 118 тысяч турецких лир (более 11 миллионов рублей — Прим. ФАН) за нарушение правил социального дистанцирования и масочного режима. Как отмечается в заявлении местного полицейского департамента, в общей сложности было наложено более 1300 административных взысканий.