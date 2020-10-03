Лоза раскрыл причину смерти Кальянова

Москва, 3 октября. Певец Александр Кальянов умер от рака. Об этом рассказал его коллега, композитор и исполнитель Юрий Лоза, передает телеканал «360».



Напомним, о смерти Кальянова стало известно 2 октября. Печальное известие сообщила Алла Пугачева. Артисту было 73 года.



Теперь стала известна причина ухода из жизни известного музыканта. На своей странице в Facebook Юрий Лоза рассказал, что на протяжении трех последних лет Александр Кальянов боролся с тяжелой болезнью и почти ни с кем не общался. Артист не хотел навешивать свои проблемы на других людей.



«Борьба была неравной — рак оказался сильнее», — написал Лоза.

Юрий вспомнил, что они познакомились с Александром во время записи первого варианта знаменитой песни «Плот». По словам композитора, к Кальянову постоянно обращались за помощью многие артисты, ведь он «понимал музыку как мало кто другой» и был настоящим перфекционистом.



Александр Кальянов в начале своей музыкальной карьеры работал в командах Аллы Пугачевой и Александра Барыкина. В 1984 году он открыл одну из первых частных студий звукозаписи.



Именно Примадонна убедила Кальянова в том, что ему стоит заняться сольным творчеством. Впервые в качестве исполнителя он вышел на сцену в 1988 году на «Рождественских встречах с Аллой Пугачевой». Тогда певец исполнил песню «Старое кафе», которая стала хитом.

