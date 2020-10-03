Эксперт назвал главную ошибку Горбачева, позволившего объединиться Германии

Президент СССР Михаил Горбачев, давший Германии объединиться, допустил ряд дипломатических ошибок, не позволивших с выгодой это использовать. Об этом в интервью ФАН заявил председатель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил своего коллегу из ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Днем Германского единства. В своей телеграмме российский лидер подчеркнул, что произошедшее 30 лет назад объединение германского государства стало крайне важным событием европейской истории, и подтвердил готовность к взаимодействию с Берлином по самым разным вопросам международной повестки.

«Сегодня действительно 30-летний юбилей объединения Германии, — подтвердил Соловейчик. — Убежден, что слияние ГДР и ФРГ было неизбежно. Это признавали и отцы-основатели Германской Демократической Республики, ставя перед собой конституционной целью достижение национального единства. Кстати, эта миссия была отражена и в гимне ГДР, написанном известным композитором-антифашистом Иоганнесом Робертом Бехером».

Однако, добавил эксперт, политика тогдашнего советского руководства во главе с Михаилом Горбачевым была «близорукой» и не соответствовала ни государственным интересам СССР, ни «чаяниям трудящегося большинства» граждан ГДР.

«Вместо того, чтобы по максимуму добиться от западногерманского канцлера Гельмута Коля уступок в процессе переговоров об объединении двух стран в пользу сохранения как социальных, так и правовых достижений Германской Демократической Республики (в тот момент законодательство о защите прав женщин и об абортах на территории Восточной Германии было более прогрессивным), а также не допустить реванша неофашистских сил, возрождения крупных концернов и юнкерского землевладения (благодаря которым в свое время пришел к власти Адольф Гитлер), Горбачев не сделал практически ничего», — убежден политолог.

По его словам, в переговорах с канцлером Колем советская сторона не захотела или не сумела дать иммунитет от судебного преследования видным деятелям ГДР, таким, как генерал государственной безопасности и руководитель внешней разведки Маркус Вольф, «много сделавший как для своей страны, так и для Советского Союза».