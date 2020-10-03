Москва, 3 октября. Цымбалюк-Романовская назвала развод с Джигарханяном «несчастным случаем». Об этом сообщает Kp.ru.

Народный артист и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян отметил свой юбилей в узком кругу. Актер отказывается от интервью, но о нем с радостью говорят люди, сыгравшие в его жизни не последние роли: экс-супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и его друг Артур Согомонян.

По словам Согомоняна, врачи не рекомендовали артисту широко праздновать свой юбилей, несмотря на то, что он чувствует себя нормально. Армен очень хотел в день рождения побывать в своем любимом театре, но медики отговорили его от этой затеи.

«С его болячками подцепить коронавирус проще простого. Хорошо, что еще весной он хорошо перенес пандемию», — цитирует слова врачей друг артиста.

Также Согомонян добавил, что Джигарханян давно не посещал больниц и сейчас нет для этого повода. Несколько врачей, которые следят за его здоровьем уверяют, что для беспокойства нет причин.

Однако бывшая жена Джигарханяна подозревает, что актера не выводят в люди, так как он «недееспособен».

«Наш развод стал несчастным случаем, который произошел из-за болезни Армена. Когда он был со мной, он жил насыщенной, творческой, публичной жизнью. А что с ним сейчас, кто его знает?» — говорит бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская.

За годы брака у супругов Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской не появилось детей. Однако Виталина не считает, что это послужило причиной для их расставания. По ее мнению, большую роль сыграли друзья артиста, а не отсутствие общего ребенка.