Возлюбленные армянских солдат в Карабахе передают им послания на «Сникерсах»

Ереван, 3 октября. Война в Нагорном Карабахе привела к сотням жертв. На фронт уходят чьи-то сыновья, братья и мужья. Все близкие ждут их возвращения живыми и здоровыми. Особенно это демонстрируют армянские девушки. Они готовы на все, лишь бы возлюбленные вернулись, о чем гласят надписи на посланных батончиках «Сникерс», сообщает Telegram-канал «Баграмян 26».

На кадре видно, что поверх обертки прикреплены послания, написанные на листочках. В них армянки просят парней вернуться живыми, соглашаясь даже на то, чтобы возлюбленный завел любовницу.

«Позволю иметь любовницу, ты только вернись ко мне», — пообещала девушка.

«Я больше не буду коротко одеваться, ты только вернись», — готова пойти на уступки другая.

Между тем ситуация в Карабахе складывается пока сложной. Азербайджанские войска ночью нанесли по Степанакерту удары с воздуха. С утра они возобновили наступление. Президент Арцаха Араик Арутюнян лично отправился на передовую, чтобы с солдатами отражать натиск азербайджанцев.

Напомним, что Армения и Азербайджан начали масштабные боевые действия с 27 сентября. Страны предприняли попытку с помощью самолетов, танков и артиллерии решить конфликт, касающийся принадлежности Нагорного Карабаха. Проблема перешла в острую фазу еще в конце 80-х годов.