Ан-24 с отказавшим двигателем аварийно приземлился в Якутске

Якутск, 3 октября. Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии», которой принадлежит лайнер, передает ТАСС.

Экипаж самолета Ан-24, летевшего из Среднеколымска в Якутск принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Якутска после отказа правого двигателя.

«Экипаж посадил воздушное судно в аэропорту Якутска», — говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время сотрудники территориального управления Росавиации проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.