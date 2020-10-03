Азербайджан указал на высокую роль РФ в процессе урегулирования в Карабахе

Баку, 3 октября. Россия, по сравнению с другими посредниками, обладает значимым положением и у нее более высокая роль в деле урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Такую оценку дал азербайджанский президент Ильхам Алиев, сообщает канал Al Jazeera.

Лидер Азербайджана отметил, что посредниками, помимо РФ, являются Франция и США. Между участниками налажена координация. Что касается особого положения России, то оно, по мнению Алиева, обусловлено двумя факторами.

Президент напомнил о географическом расположении РФ, которая имеет границу с Азербайджаном. Кроме того, с исторической точки зрения, только у России есть хорошие отношения и с Баку, и с Ереваном.

Азербайджанский лидер допустил, что находящиеся далеко от региона государства могут не иметь ясной картины того, что происходит в Закавказье в последние десять лет.

Напомним, что между Арменией и Азербайджаном обострился конфликт вокруг Нагорного Карабаха. С 27 сентября войска двух государств начали бои. Азербайджанские силы наносят удары по Нагорному Карабаху. Проблему территориальной принадлежности не могут решить более 30 лет.