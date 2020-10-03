В ЕС заявили, что России «не уйти от санкций» по делу Навального

Берлин, 3 октября. Власти Германии не исключают того, что в отношении РФ будут введены санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Условия для применения ограничительных мер озвучил глава немецкого МИД Хайко Маас, сообщает ресурс t-online.

По словам чиновника, Берлин ждет ответа экспертов из Организации по запрещению химического оружия. Если их вывод об отравлении совпадет с заключением лабораторий ФРГ, Швеции и Франции, то Европа примет меры. У России в таком случае не получится «не уйти от санкций». Министр добавил, что решение будет принимать весь ЕС.

Отметим, что ранее российский МИД дал понять, что на политику необоснованных и односторонних санкций со стороны Запада последует ответ Москвы.

Напомним, что среди западных политиков лоббируется версия о том, будто блогера «отравили» в России с помощью токсина «Новичок». При этом, никого в Европе не интересует мнение одного из разработчиков данного вещества Леонида Ринка. Специалист прямо сказал, что токсин настолько сильный, что блогер «не протянул» бы и десяти минут.