Москва, 3 октября. Руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев сообщил, что новая волна глобализации приведет к разделу Украины многочисленными игроками. В том числе из-за того, что Киев не способен остановить гражданскую войну в Донбассе. Об этом пишет «Политнавигатор».

Эксперт Ермолаев заявил о разделе Украины после новой волны глобализации. По словам специалиста, в скором будущем в числе победителей окажутся те страны, которые научатся эффективнее решать внутренние конфликты и противоречия. На данный момент у Киева с этим большие проблемы, ведь в Донбассе на протяжении последних шести лет идет гражданская война, а уровень недопонимания между гражданами одной страны только растет.

«У нас уже новые трещины. В форме религиозной розни, региональной, этнической», — заметил специалист.

Киев на справляется с поставленными перед ним задачами и не способен решать возникающие проблемы, что делает из Украины объект в следующем пределе сфер влияния. Раздираемая страна будет «поглощена» внешними игроками и использована в качестве ресурса, так как точно не сможет постоять за себя.

Однако не стоит предполагать, что украинское руководство смущает этот факт. Киев стремится стать игрушкой в руках влиятельных игроков, и всячески это демонстрирует множеством различных способов. Как сообщалось ранее, в Киеве недавно заявили о готовности страны к вступлению в Североатлантический альянс.