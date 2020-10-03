Вирусолог объяснил особенность всплесков коронавируса в России

Москва, 3 октября. Следующий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет слабее предыдущих. Об этом сообщил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, передает Ura.ru.

Специалист предположил, что, скорее всего, коронавирус «в нашей популяции очень надолго». Вопрос в другом, добавил он, — «насколько будет существенен прирост [заболевших] и сколько будет тяжелых случаев».

«Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — объяснил особенность всплесков коронавируса в России Алексей Аграновский.

Спад заболеваемости COVID-19 будет не быстрым, считает он. Как заметил вирусолог, скорее всего, существенное ослабление всей этой истории можно ждать к лету.

«За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету», — резюмировал он.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее объяснила, что в период роста заболеваемости коронавирусом важно оставаться в тепле и не переохлаждаться, поскольку это может значительно ослабить иммунитет человека.