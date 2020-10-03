Похудевший Харламов показал, как изменился без Асмус

Москва, 3 октября. Похудевший юморист Гарик Харламов показал, как изменился без экс-супруги Кристины Асмус. В его Instagram появилось фото, где он не стесняется своей фигуры.
После расставания со звездой сериала «Интерны» шоумен решил взяться за свой внешний вид. Харламов сильно похудел и ему удалось вернуться в свою прежнюю форму, в которой он был до начала семейной жизни с актрисой. Что послужило быстрому набору веса не известно, или блестящие кулинарные способности Асмус, либо Харламов расслабился с красавицей женой и перестал следить за фигурой.
Одно время звезда шоу Comedy Club даже комплексовал из-за своих форм и не выкладывал фото в полный рост, чтобы лишний раз не нарываться на критику своего внешнего вида со стороны фанатов. Теперь в Instagram все чаще появляются новые посты Харламова, где он показывает свои достижения в области похудения.
Друзья и коллеги заметили положительные изменения во внешнем виде Гарика и не устают делать ему комплименты, намекая на то, что пока разрыв с Асмус позитивно отражается на жизни юмориста.
«Исхудал то как. Я понял! Хочешь похудеть – надо разводиться!» — прокомментировал последний пост Харламова Гоша Куценко.
Бывшие супруги Асмус и Харламов недавно развелись. Артисты приняли решение, что разойдутся мирно и без скандалов, сохранив при этом дружеские отношения.
«Мы не враждуем. Мы сразу решили, что разойдемся спокойно, по закону, через суд — официально расстанемся и останемся друзьями, чтобы не было никаких слухов и выдумок», — рассказал Харламов о разводе.